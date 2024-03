Escola Municipal Governador Marcello Alencar é um dos pontos de apoio com pessoas abrigadas. - Foto: Reprodução

Escola Municipal Governador Marcello Alencar é um dos pontos de apoio com pessoas abrigadas.Foto: Reprodução

Publicado 22/03/2024 21:58

Petrópolis - As chuvas desta sexta-feira (22) em Petrópolis deixaram pessoas desabrigadas. Dos 67 pontos de apoio abertos, 13 estão com pessoas abrigadas, totalizando 179 pessoas nos locais, que recebem pessoas que tiveram suas moradias atingidas por deslizamentos ou que não sentem segurança de permanecer em suas residências.

De acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle, montado pela Prefeitura de Petrópolis para fortalecer a resposta às chuvas, três vias da cidade seguem interditadas por deslizamentos. São elas: Ângelo João Brand e Antônio da Silva Ligeiro, no Independência, e Visconde do Bom Retiro, no Centro.