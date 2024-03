Deslizamento aconteceu no bairro Independência, uma das regiões mais afetadas pela chuva em Petrópolis - Reprodução

Publicado 22/03/2024 18:42 | Atualizado 22/03/2024 20:36

Rio - Três pessoas morreram após um deslizamento de terra ocorrido na tarde desta sexta-feira (22) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Outras duas vítimas seguem soterradas e quatro foram resgatadas com vida. A cidade está em estado de crise devido à forte chuva que atinge o município.

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil do município contabilizou 109 registros de ocorrências, sendo 75 deslizamentos, por conta da chuva que começou nesta quinta-feira (21) até às 19h45 desta sexta-feira (22). Por volta das 17h30 desta sexta, um edifício de três andares desabou por causa de um deslizamento na Rua Ângelo João Brand, no bairro Independência.

Entre as vítimas estavam pelo menos três pessoas da mesma família, sendo uma mulher, de 23 anos, e seus filhos: um menino de 9 e uma menina de 4. Ainda não há a confirmação se os três estão entre os mortos. Além deles, três homens já haviam sido resgatados com vida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a casa destruída por escombros. Gritos podem ser escutados enquanto pessoas se aproximam para ajudar. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando na região.



Deslizamento deixa pessoas soterradas em Petrópolis



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/ona0jEx5jl — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2024

A previsão para Petrópolis indica que o volume acumulado em 24h deve chegar a 200mm. A cidade entrou em estágio de crise às 19h45, o nível mais alto de preocupação. O bairro Independência registrou outros deslizamentos. Um foi gravado por vizinhos e o vídeo mostra um barranco arrastando terra para próximo de casas.

A Prefeitura de Petrópolis anunciou a interdição da Rua Coronel Veiga às 14h05. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Rio Quitandinha transbordando e atingindo a via. O Alerta de Cheias, programa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), indica Alerta Máximo para transbordo na região. Outros pontos da cidade também registraram chuva forte, inclusive com sirenes tocando.

Com o grande volume de água, o acesso a Petrópolis foi interditado na BR-116 e várias ruas ficaram alagadas. Foi registrado também o transbordamento dos rios Quitandinha e Piabanha. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está entregando à cidade 232 colchões, 100 fardos de água, 200 kits de limpeza, 200 kits de higiene e 100 kits de enxoval. Para servir como pontos de apoio, escolas estaduais do bairro Independência como o Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra, e o Colégio Estadual Princesa Isabel, em Quitandinha, estão sendo mantidos abertos.

A cidade está com risco muito alto de alagamentos, inundações e deslizamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Defesa Civil de Petrópolis recomendou o fechamento do comércio do Centro Histórico devido à inundação ao longo da Rua do Imperador. O órgão destacou que abriu os protocolos de risco de deslizamento e fez o acionamento do segundo toque do sistema de sirenes no primeiro distrito de Petrópolis, nas localidades de São Sebastião, Vila Felipe, Dr. Thouzet, Independência e 24 de Maio.

O órgão já contabilizou 49 registros de ocorrências em função da chuva da última quinta-feira (21) até às 17h desta sexta-feira (22). Até o momento, não houve vítimas fatais.