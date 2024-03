Árvore cai sobre fio de alta tensão, na Gávea - Divulgação / Centro de Operações Rio

Árvore cai sobre fio de alta tensão, na GáveaDivulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 22/03/2024 18:02

Em meio à chuva e ventos, uma árvore rachou e ficou pendurada em cima de fios de alta tensão, na Rua Marquês de São Vicente, na altura da Rua Duque Estrada, na Gávea, Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta sexta-feira (22). De acordo com o Centro de Operações Rio, a Light já foi acionada. O trânsito está intenso na região.

Mais cedo, um episódio semelhante ocorreu na Rua Santa Clara, em Copacabana , também na Zona Sul. A rua ficou fechada para que funcionários da Comlurb realizassem a retirada dos galhos e a limpeza do local, que foi finalizada por volta das 13h, quando a rua foi reaberta.

Uma árvore também caiu na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, interditando parte da via. Alguns carros que estavam estacionados no local ficaram debaixo dos galhos.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, há ao menos outras sete ocorrências relacionadas à quedas de árvores na capital fluminense:

R. das Tulipas, Alt nº 11 – Vila Valqueire

R. Cardeal das Laranjeiras, Lote 1 – Santíssimo

R. São Clemente - Botafogo

R. Ministro Viveiros de Castro, altura da Rua Belfort Roxo - Copacabana

R. Francisco Pereira da Silva , Alt. R. Rua Cornélio Pires – Campo Grande

R. Saint Roman, Alt. nº 188 – Copacabana

R. Oto Maria Carpeaux , Alt. Escola Mun. Medalhista Olímpico Douglas Correia de Souza – Santíssimo

De acordo com o sistema Alerta Rio, do Centro de Operações, permanece a previsão de chuva moderada de forma contínua sobre a cidade do Rio de Janeiro para as próximas horas, podendo ser localmente forte. O COR também informou que algumas os bairros Alto da Boa Vista (91,6mm), Tijuca (78,2mm) e Anchieta (65,0mm), todos na Zona Norte, já registram acumulados de chuva acima de 60mm nas últimas 24h.

A capital Fluminense está sob estágio de alerta 2 desde a noite desta quinta-feira (21), que indica a possibilidade de ocorrências graves na cidade. Para esta sexta, são esperadas fortes tempestades.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que o pior cenário das chuvas previstas para o Rio será nas noites desta sexta-feira (22) e sábado (23). Segundo o órgão, a última atualização dos modelos de previsão meteorológica, realizada na tarde desta quinta-feira (21), manteve o risco de chuvas extremas, com volumes superiores a 200 mm na Região Serrana, na Região Metropolitana e no Sul Fluminense.

Nesses pontos, é esperada a passagem de uma frente fria que poderá resultar em acumulados bastante significativos de chuva, ocasionando em alagamento, enxurradas e inundações.