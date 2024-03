Moradores ajudam a retirar vítimas de desabamento de casa em Nilópolis - Reprodução

Publicado 22/03/2024 16:08 | Atualizado 22/03/2024 16:42

Rio - Três pessoas ficaram feridas em um desabamento de uma casa, na tarde desta sexta-feira (22), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos moradores sendo socorrido por vizinhos de dentro dos entulhos.

Segundo a Prefeitura de Nilópolis, as três vítimas sofreram ferimentos leves. Um homem, identificado como Davi da Silva, de 60 anos, precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Três pessoas ficam feridas em desabamento de casa em Nilópolis



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/0F6xHcPLnj — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2024

A Prefeitura de Nova Iguaçu disse que a vítima foi atendida pelas equipes médicas da emergência e apresenta suspeita de fraturas de ombro direito e mão esquerda. Ele segue em atendimento e irá realizar exames complementares. O estado de saúde é estável.



O desabamento aconteceu por volta das 13h na Rua Marechal Castelo Branco. A casa estava na beira do Rio Sarapuí, no bairro da Chatuba, divisa entre Nilópolis com Mesquita. Equipes da Secretarias de Defesa Civil (DC), de Serviços Públicos (Semserp) e Desenvolvimento Social (Semdes) estiveram no local para retirar os restos da casa que desmoronou.

Ainda de acordo com a prefeitura, os resgatados vão informar aos técnicos da Semdes se preferem ir para a casa de parentes ou para um dos pontos de apoio. A cidade oferece a Casa da Terceira Idade do Cabral ou a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade.

Em caso de emergência, o órgão orienta que os moradores liguem para os números da Defesa Civil: 2691-1193 e 98184-2664. Além disso, seguindo a orientação do Governo do Estado, a prefeitura de Nilópolis decretou, nesta sexta-feira (22), ponto facultativo no município, com exceção dos serviços essenciais.

Além de Nilópolis, outras cidades da Baixada Fluminense também tiveram transtornos provocados pela chuva nesta sexta-feira (22). Os municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e Duque de Caxias tiveram ruas alagadas. A previsão indica a possibilidade de chuva forte para as próximas horas.