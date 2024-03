Câmera de segurança flagrou homem que jogou cachorro dentro de caçamba - Reprodução

Publicado 22/03/2024 15:38 | Atualizado 22/03/2024 15:40

Rio - O homem flagrado descartando cachorro em caçamba de lixo , na noite do último domingo, em Todos os Santos, Zona Norte do Rio, já foi ouvido pela pela Polícia Civil e responderá pelo crime de maus-tratos. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Wellington Vieira, o inquérito que apura o caso segue por mais 30 dias, até a conclusão do laudo pericial do cão.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o acusado, que ainda não teve seu nome divulgado, descartava o cão, amarrado e preso em sacolas. Ele responderá em liberdade pelo crime de maus-tratos, que tem pena prevista de 2 a 5 anos.

O animal, agora chamado pelo nome de Coragem, foi abandonado dentro de uma caçamba usada para o descarte de entulho na Rua Augusto Nunes, na noite do último domingo (17).

Thiago Gouveia, morador da rua, foi quem encontrou o cachorro e denunciou o caso de maus-tratos nas redes sociais. Nas publicações, o ator e podcaster pediu ajuda para identificar o autor do crime e também para custear o tratamento do Coragem.

O cachorro está internado em uma veterinária no bairro do Engenho de Dentro desde a noite de domingo, quando foi encontrado. Segundo boletins divulgados pelo próprio Thiago, Coragem deu entrada na unidade com quadro grave de desidratação e desnutrição, com diversos ferimentos.

Nesta sexta-feira (22), o cachorro teve uma pequena melhora, chegou a ficar de pé, mas seu estado ainda é grave e inspira cuidados. Thiago explica que a equipe médica veterinária tenta primeiro estabilizar o Coragem fazendo ele ganhar peso através do uso de uma sonda nasal. Até agora, o animal já recuperou 1,5 kg.

"A gente sabia que poderia haver uma melhora, uma piora, melhora e piora. Saiu o resultado da ultra, que tem dados que são preocupantes, mas também tem outros exames que precisam ficar prontos e demoram. Sabemos o estado que ele chegou, então não quero criar expectativas. Cada dia que ele acorda, é uma vitória", contou Thiago.