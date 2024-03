Cachorro foi jogado dentro de caçamba de lixo com as patas amarradas, enrolado com corda e sacos - Reprodução

Publicado 18/03/2024 10:15 | Atualizado 18/03/2024 11:09

Rio - Um morador da Rua Augusto Nunes, em Todos os Santos, na Zona Norte, denunciou um caso de maus-tratos contra um cachorro que foi abandonado dentro de uma caçamba de entulho, na noite deste domingo (17). Segundo o relato de Thiago Gouveia dos Reis, o animal da raça pitbull estava dentro de sacos plásticos, com as patas amarradas por fios e enrolado em uma corda.



"Colocaram ele para morrer. Eu gritei para a rua pedindo ajuda e algumas pessoas me ajudaram a trazer ele aqui para a veterinária. Eu preciso que a Prefeitura do Rio, subprefeitura do Méier venham fazer alguma coisa a respeito", denunciou o morador, através da sua conta no "X", antigo Twitter, em publicação com mais de 640 mil visualizações.

Coragem está internado em clínica veterinária onde passar por tratamento Reprodução

Na publicação, é possível ver a condição em que o animal foi encontrado. As imagens fortes mostram o cão visivelmente desnutrido e com diversos ferimentos pelo corpo. Em um dos vídeos compartilhados, os moradores chegam a tentar dar água para o cachorro, que parecia também estar desidratado.

Depois de ter sido retirado da caçamba, o animal foi levado por Thiago para uma clínica veterinária, onde passou por uma série de exames e permanece internado. Para financiar o atendimento, o morador contou com a ajuda de vizinhos e também de seguidores das redes sociais.

"Com a ajuda de vocês e as pessoas da rua, o valor de hoje está pago integralmente. Coragem está medicado e passará por exames amanhã. E, amanhã, com calma, eu vou gravar um vídeo explicando o máximo que conseguir de informação", contou o morador, que, até fim da noite, já tinha arrecadado cerca de R$ 5 mil.

A ideia do nome Coragem veio de um desenho animado: "Dei o nome dele de Coragem, porque eu sou o pai da Muriel".

De acordo com o morador, o estado de saúde do cachorro é grave. "A veterinária explicou que ele vem passando por esses maus-tratos há algum tempo. Não se sabe se ele está com leishmaniose ou câncer. Tem que esperar os exames ficarem prontos. Tem presença de sangue na urina, que também está bem escura, o que pode indicar problema nos rins ou que corpo dele está consumindo musculos", explicou.

Homem joga cachorro amarrado dentro de sacos plásticos em caçamba de entulho na Zona Norte.#MausTratos #Covardia #ODia



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/OfJcaD26Q7 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2024

Vídeo flagrou abandono

Uma câmera de segurança da rua flagrou o momento em que o autor dos maus-tratos abandona o cachorro. No registro, é possível ver a caçamba e o momento em que uma picape branca, modelo Renault Oroch, para próximo ao local. O motorista desembarca, abre a porta traseira, retira o animal e joga dentro da caçamba.

Câmera de segurança flagrou homem que jogou cachorro dentro de caçamba Reprodução

"Atenção, vamos deixar o bonito famoso", comentou Thiago, que conseguiu buscar pela placa do veículo que seria de Belford Roxo. O caso será registrado na 23ª DP (Méier).

Procurada, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais informou que está acompanhando o caso de perto. A pasta informou ainda que já acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para que os culpados respondam pelo crime.



A secretaria reforçou que maus-tratos aos animais é crime, com pena passível de 2 a 5 anos. Para denunciar, é preciso entrar em contato com o 1746, ou através do site: www.1746.rio.