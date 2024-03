Gláucia da Silva do Senhor, 35, morreu baleada em frente a um bar em Queimados - Reprodução / Redes Sociais

Gláucia da Silva do Senhor, 35, morreu baleada em frente a um bar em QueimadosReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/03/2024 19:59

Rio - O prefeito de Queimados, Glauco Kaiser (União), se reuniu nesta segunda-feira (18) com o delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes, secretário estadual de Polícia Civil, para cobrar celeridade nas investigações sobre o assassinato de Glaucia da Silva do Senhor, de 35 anos . A mulher foi morta a tiros na madrugada de domingo (17), quando três carros passaram atirando contra o bar Flanela Carioca, na Rua Aída, no Centro da cidade.De acordo com Gluaco, o delegado garantiu rigidez nas investigações para a punição dos culpados de forma célere."Fizemos uma reunião importante sobre segurança pública com o Secretário de Estado de Polícia Civil, Marcus Vinícius Amim. Destacamos a importância de uma resposta célere ao ataque covarde ao Flanela Carioca, na madrugada de sábado, e a investigação minuciosa do caso que culminou na morte trágica e precoce da jovem Glaucia", destacou.

Kaiser ainda teve um encontro com o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Polícia Militar, e pediu reforço no efetivo do 24ª Batalhão de Polícia Militar: "Precisamos de estratégias para sufocar a criminalidade em nossa cidade e trazer mais segurança. Ele respondeu bem às nossas reivindicações e garantiu que já nos próximos dias teremos ações efetivas neste sentido", pontuou.Gláucia estava na boate, que fica no centro de Queimados, acompanhada por amigos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Além dela, um homem ficou ferido no pé, mas não corre riscos de morte.O corpo da vítima, que é mãe de três filhos , será enterrado nesta terça-feira (19), às 15h30, no cemitério Vale da Saudade, em Queimados, na Baixada Fluminense. O velório terá início às 13h30.De acordo com amigos, o enterro foi marcado para terça-feira para que o marido de Glaucia, Wallax Rocha, conseguisse chegar ao Brasil, pois ele estava em Portugal.O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que investiga a autoria e motivação do crime.