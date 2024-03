Gláucia da Silva do Senhor, 35, morreu baleada em frente a um bar em Queimados - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2024 12:46 | Atualizado 17/03/2024 14:36

Rio - Uma mulher morreu após ser baleada em frente a um bar em Queimados, Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (17). De acordo com informações da Polícia Militar, uma outra pessoa ficou ferida.

Glaucia da Silva do Senhor, de 35 anos, estava do lado de fora do bar Flanela Carioca, na Rua Aída, no Centro, quando três carros passaram e criminosos efetuaram os disparos. Ela acabou sendo atingida e morreu no local. O crime aconteceu por volta de meia-noite.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Nova Iguaçu foi acionada por volta das 4h25 para remover o corpo. A Polícia Militar também foi chamada. De acordo com a corporação, uma outra pessoa ferida foi levada com vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. O estado de saúde dela, assim como sua identidade, não foram informados.

Ainda segundo a PM, o local foi isolado para realização de perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que investiga a autoria e motivação do crime.

Em suas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Glaucia. "Não tenho palavras pra falar nesse momento, só pedir a papai do céu pra consolar a todos. Foi pouca a convivência com você, prima, mas meu coração está em pedaços com essa partida", comentou uma familiar.

"Meus sentimentos a toda família e amigos. Sem acreditar nisso, meu Deus", lamentou uma amiga. "Muita covardia mesmo. Só Deus para dar forças nesse momento tão triste. Meus sentimentos", lamentou outra colega da vítima.

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer (Solidariedade), se pronunciou, através de suas redes sociais, lamentando o ocorrido e relembrando um caso parecido, que aconteceu em 2017.

"Lamentável o ocorrido esta madrugada no bar Flanela Carioca! Pessoas estavam se divertindo quando se viram no meio de tiros! Meus sentimentos à família e amigos da jovem Glaucia Silva. Este é o segundo ataque desta forma na cidade desde a tragédia no Bar do Ramon, em 2017. Estarei com os secretários das polícias Civil e Militar nos próximos dias para que o crime seja solucionado e os culpados sejam punidos no rigor da lei", disse o prefeito.

Torcedora do Flamengo, em 2023 Glaucia realizou uma cirúrgica bariátrica e dizia estar passando por um processo de transformação em sua vida. Nas redes sociais, era comum ela postar fotos de sua nova rotina de academia e alimentação.

Glaucia também sempre fez questão de externar o amor e admiração por seu companheiro, Wallax Rodrigues, e por seus três filhos, duas meninas e um menino.

Em suas redes sociais, Wallax publicou uma foto de luto e lamentou a morte da amada: "Fala que é mentira, amor da minha vida. Você é tudo para mim, eu não quero te esquecer."