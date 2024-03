Caso foi registrado na 14ªDP - Reprodução

Publicado 17/03/2024 18:23

Rio- Um homem morreu na Rua Barão da Torre, em Ipanema, Zona Sul do Rio, neste domingo (17). A suspeita é de que o porteiro Leonardo Monsores da Silva tenha sido eletrocutado em um poste no local. Ao desmaiar, ele teria batido a cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atendê-lo. No local, a equipe médica chegou a tentar reanimar Leonardo, mas não obteve sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o isolamento do poste. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

Procurada, a Rioluz, responsável pelo poste em que o porteiro teria se acidentado, disse que "lamenta profundamente o falecimento e se solidariza com todos os seus familiares". Confira a nota:

"Após o ocorrido na manhã deste domingo, uma equipe técnica da concessionária Smart Luz esteve no local e constatou ligações clandestinas (gatos) no circuito de iluminação pública que alimenta o poste. A Rioluz está apurando junto à concessionária Smart Luz as causas do acidente. Ressaltamos que a segurança elétrica de todo o sistema de iluminação pública da cidade é de responsabilidade da Smart Luz. A Rioluz, órgão municipal, irá cobrar da concessionária a apuração de todo o incidente para que sejam adotadas todas as medidas de segurança necessárias."