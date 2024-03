O protocolo foi lançado na Escola de Formação Paulo Freire - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 18/03/2024 09:00

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) lançou, nesta segunda-feira (18), o Protocolo de Prevenção, Proteção e Segurança Escolar, durante o 2º Fórum de Prevenção às Violências na Escola (FPVE), na Escola de Formação Paulo Freire. O documento serve como um guia prático para diretores e professores. Ele oferece orientações específicas para lidar com diferentes tipos de violência que estudantes possam sofrer.

"Cada caso é único e merece uma resposta específica. O protocolo foi desenvolvido com essa premissa em mente, reconhecendo que as escolas precisam de orientações claras e eficazes para agir em resposta a diferentes tipos de violência. Seja bullying, violência racial ou qualquer outra forma de agressão, o protocolo oferece um guia detalhado, passo a passo, para diretores e professores lidarem com cada situação de forma adequada, eficaz e empática", afirma o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha.



O lançamento oficial do Protocolo foi durante o 2º Fórum de Prevenção às Violências na Escola (FPVE), que tem o objetivo de promover um diálogo aberto e inclusivo sobre as relações entre estudantes e entre profissionais e estudantes, visando criar ambientes escolares fundamentados no respeito mútuo, na valorização das diferenças e na promoção da diversidade.



O Fórum contou com duas mesas de debates, com transmissão ao vivo pelo canal da MultiRio no YouTube. Todos os profissionais da educação tiveram a oportunidade de participar ativamente dessas discussões, contribuindo para a construção de soluções eficazes. Além das mesas, foi realizada uma oficina interativa envolvendo estudantes, com o objetivo de promover a participação ativa dos jovens na busca por um ambiente escolar mais seguro e inclusivo.

Segundo a SME, o protocolo foi criado a partir do compromisso da pasta com a proteção da comunidade escolar. O documento foi elaborado por profissionais da rede, de áreas técnicas da secretaria, e passou pela consultoria de parceiros da Gerência de Relações Étnico-Raciais da SME/RJ, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), Secretaria Especial de Inclusão e Diversidade Religiosa (SEID), Centro de Operações Rio (COR), Guarda Municipal (GM-RIO), Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro, Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).



Aplicativo Escola Segura