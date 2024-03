A área foi isolada pela equipe técnica e a via chegou a ficar interditada - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 08:16 | Atualizado 18/03/2024 08:27

Rio - As paredes internas e o piso de um imóvel de três pavimentos na Rua Vinte de Abril, no Centro do Rio, desabaram, na noite deste domingo (17). Bombeiros do quartel Central foram acionados às 22h19 para ocorrência. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

fotogaleria A área foi isolada pela Defesa Civil Municipal e a via chegou a ficar interditada, mas já foi liberada. A calçada ainda está fechada para a passagem de pedestres.

De acordo com o órgão, o casarão estava em estado avançado de abandono e, durante a vistoria, os técnicos constataram que não há risco iminente ou colapso da fachada.

A pasta disse, ainda, que a Secretaria de Conservação foi acionada para demolir o terceiro pavimento da fachada e, caso seja confirmada a instabilidade do segundo andar, o espaço também será demolido.

Não é a primeira vez