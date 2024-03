Bruno Lima da Costa, de 34 anos, é concursado da Petrobras - Reprodução/Redes sociais

Bruno Lima da Costa, de 34 anos, é concursado da Petrobras Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/03/2024 20:36

Rio - Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, passageiro que foi baleado durante o sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio , na última terça-feira (12), segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul. Contudo, o funcionário da Petrobras apresenta sinais de estabilização.

Segundo a assessoria da unidade, o paciente não utiliza mais medicamentos para manter a pressão arterial, mas segue em ventilação mecânica. Bruno foi atingido por três tiros, que perfuraram coração, pulmão e baço.

O homem passou por outras duas unidades antes de chegar ao Samaritano Botafogo. No dia em que foi baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Depois, ele deu entrada no Instituto Nacional de Cardiologia para avaliar se passaria por uma intervenção cardíaca.

Durante a primeira cirurgia no Souza Aguiar, Bruno foi operado por três equipes médicas e precisou de pelo menos seis bolsas de sangue. A partir dessa informação, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro iniciou uma campanha de doação de sangue para o funcionário da Petrobras.