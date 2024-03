Sequestrador Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, foi transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/03/2024 15:09 | Atualizado 14/03/2024 15:59

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão de, de 29 anos, sequestrador que manteve 16 pessoas reféns dentro de um ônibus na Rodoviária do Rio, na terça-feira (12). Em audiência de custódia, realizada na tarde desta quinta-feira (14), o juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'Ippolito converteu a prisão de flagrante para preventiva.

Na decisão, o D'Ippolito cita como agravante o histórico de Paulo Sérgio no sistema prisional: "O custodiado ostenta diversas passagens pelo sistema criminal, e encontrava-se foragido do sistema penitenciário. Dessa forma, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, elevada audácia e destemor do custodiado", escreveu. Lima foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na quarta-feira (13).



Antes do sequestro, o preso tinha duas passagens por roubo à mão armada. Ele também havia sido preso em 2019 e saído do sistema penitenciário em março de 2022. Segundo as investigações, Paulo Sérgio teria participado de um roubo a van e atirado contra traficantes da Rocinha, na Zona Sul, onde ele morava, no domingo (10). Os episódios resultaram na tentativa de fuga do homem para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e, consequentemente, no sequestro ao coletivo.

No dia do incidente, imagens de uma câmera de segurança do guichê da Viação Sampaio, empresa responsável pelo ônibus sequestrado, registraram o momento em que o bandido comprou a passagem em dinheiro, faltando pouco mais de 40 minutos para o embarque.



O delegado Mário Jorge, titular da 4ª DP (Praça da República), responsável pelas investigações, detalhou a dinâmica. "Ao efetuar o pagamento da passagem, ele tirou um pacote de dinheiro e achou que chamou a atenção das pessoas que estavam no local que, na sua visão, eram policiais. Quando o ônibus estava saindo da rodoviária, houve uma falha mecânica. Então, o motorista pediu auxílio e saiu do coletivo. Neste momento, (o sequestrador) achou que 'policiais' iriam pegá-lo. No entanto, entraram passageiros e ele fez menção de entregar a arma, como se as pessoas fossem da polícia. Um deles se assustou, saiu correndo e foi baleado", disse o delegado.

O caso



O sequestrador fez 16 reféns, entre eles uma criança de colo e seis idosos, e se entregou após três horas de negociação com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Todos os passageiros foram liberados por volta das 17h55, sem ferimentos. No entanto, em meio aos disparos, dois homens ficaram feridos do lado de fora do coletivo e foram socorridos.

Um dos feridos é o petroleiro Bruno Lima da Costa, 34 anos. Ele foi transferido de hospital, nesta quarta-feira (13). Bruno estava em observação no Instituto Nacional de Cardiologia para avaliar se passaria por uma intervenção cardíaca após ser atingido por três tiros que perfuraram seu coração, pulmão e também o baço, durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária do Rio, nesta terça-feira (12).

Segundo o INC, ele continua em estado crítico, mas se mantém estável com o suporte da terapia intensiva, agora, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio. "A equipe médica do INC avaliou que ele não precisará de intervenção cardíaca. Desta forma, por orientação da nossa equipe e com autorização da família de Bruno, o paciente já foi transferido para um hospital geral, onde seu tratamento terá prosseguimento", afirma a nota. O segundo passageiro ferido foi atendido ainda na Rodoviária do Rio e liberado.