Publicado 15/03/2024 00:00

Na manchete: três inocentes são atingidos por balas perdidas em menos de 12 horas. Uma das vítimas é uma idosa de 61 anos, que morreu após ser baleada durante confronto entre PMs e bandidos em Belford Roxo. As outras duas são uma criança e uma adolescente, que ficaram feridas em São João de Meriti.

Dia em que o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes completou seis anos foi marcado por missa, caminhada e pedidos de justiça.

Jovem é morto na Muzema. Polícia investiga se o motoboy foi executado pelo tráfico por ser amigo de filho de miliciano.

Dengue: número de mortes pela doença no estado chega a 40 este ano.

Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 começa hoje e vai até 31 de maio.

Rede de drogarias tem mais de 100 vagas de emprego.

No D: os atores Bruno Gagliasso e Romulo Estrela aparecem carecas no Instagram. O visual é para o filme 'Por Um Fio'.

No Ataque: Vasco e Nova Iguaçu vão disputar a semifinal do Carioca no Maracanã.