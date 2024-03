Encomenda que a suspeita tentou receber com documento falso - Divulgação / PF

Publicado 14/03/2024 21:51

Rio - A Polícia Federal e a Segurança Presente prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (14), uma mulher que usou um documento falso para receber um computador em uma agência do Correios no Méier, na Zona Norte do Rio. A suspeita tentou fraudar o recebimento do produto, utilizando o nome da verdadeira destinatária.

A PF investigava o esquema da quadrilha, sendo que a mulher já havia retirado outros dois notebooks em diferentes unidades postais. Além dela, outros dois homens também integram o grupo que recebe encomendas mediante fraude. A investigação segue em andamento para identificar e prender demais integrantes da organização criminosa, que possui ramificações em São Paulo, de onde são remetidas as encomendas visadas pela quadrilha.

A ocorrência foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde a suspeita permanecerá presa.