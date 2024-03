Sírio-brasileiro foi preso em Madrid, capital da Espanha - Divulgação / PF

Sírio-brasileiro foi preso em Madrid, capital da EspanhaDivulgação / PF

Publicado 14/03/2024 20:48 | Atualizado 14/03/2024 20:57

Rio - A Polícia Federal concluiu, nesta quinta-feira (14), a extradição de um cidadão sírio-brasileiro detido no Aeroporto de Madrid-Barajas, na capital da Espanha, onde aguardava o andamento do processo entre a Justiça brasileira e a espanhola.

O homem estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol, foragido por crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi alvo da Operação Bahamut, realizada contra o tráfico internacional de cocaína entre Brasil e Europa.

Policiais federais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio realizaram a extradição com apoio do Escritório Central. Nesta manhã, o extraditado desembarcou no Aeroporto Santos Dumont e foi conduzido à vara judicial responsável pelo caso, onde permanecerá à disposição da Justiça.