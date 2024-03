Agressões aconteceram em uma clínica odontológica de Niterói - Reprodução

Publicado 14/03/2024 19:38 | Atualizado 14/03/2024 20:04

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de agressão a uma funcionária de uma clínica odontológica de Niterói, na Região Metropolitana. O crime, ocorrido na quinta-feira da semana passada (7), foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram a agressora entrando em uma sala onde estavam duas mulheres, incluindo a vítima. A suspeita começa a discutir com a funcionária e lhe dá um tapa no rosto. A vítima tenta levantar e recebe um soco no rosto.

Veja o vídeo:

Mulher agride funcionária de clínica em Niterói



A discussão continua e a funcionária faz um gesto para que a agressora se retirasse da sala. No entanto, a mulher ignora e inicia novamente as agressões com socos, tapas e puxões de cabelo. Pessoas entram na sala e conseguem conter, em um primeiro momento, a suspeita. Contudo, ela encurrala a vítima contra a parede e dá uma cabeçada para, novamente, iniciar mais agressões antes de ir embora do local.

A agressora seria tia de uma ex-funcionária que foi demitida. Ela teria ido até a clínica para tirar satisfações com a funcionária, que seria a supervisora do estabelecimento, por supostas fofocas envolvendo a sobrinha.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. A investigação segue em andamento para esclarecer os fatos.

As agressões aconteceram dentro da clínica OdontoCompany, localizada na Rua São João, no Centro de Niterói. Em nota, a empresa lamentou profundamente o ocorrido com a funcionária e reiterou seu repúdio a todas as formas de violência.

"Informamos que todo o suporte de atendimento à vítima foi prontamente oferecido e está em curso. O incidente em questão é considerado um caso isolado e quanto à violência relatada, confiamos plenamente nas autoridades para tomar as medidas cabíveis", comunica a nota.