Banda Sinfônica da Polícia Militar apresenta sucessos da MPBJoão Miguel Junior / Divulgação

Publicado 14/03/2024 18:17 | Atualizado 14/03/2024 18:18

Rio - O projeto Verão #tônoRio segue na Praia de Copacabana, na altura do Posto 4, neste fim de semana. Além das atrações musicais, a Banda Sinfônica da Polícia Militar se apresenta no domingo (17), com sucessos da MPB. O show acontecerá no estande instagramável da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, em uma ação em parceria com a Secretaria de Polícia Militar. O objetivo da atividade é trazer um momento especial para moradores e turistas que passarem pelo calçadão.



Os músicos da banda da PM se apresentam, gratuitamente, próximo ao horário do pôr do sol, relembrando clássicos como "Caça e Caçador" (Fábio Jr), "Garota Nota 100" (MC Marcinho), "Flor do Reggae" (Ivete Sangalo) e "Você é Linda" (Caetano Veloso). Nesta alta temporada, que se estende até o fim de março, a banda da corporação faz a sua quarta apresentação nas areias de Copa. Os músicos já se apresentaram nos dia 26 de janeiro, 2 de fevereiro, 8 de março (Dia da Mulher) e agora 17 de março.



"Temos uma relação muito próxima com as forças de segurança, que sempre apoiam as ações do turismo. Isso mostra mais uma vez a importância da integração dentro do governo, que é uma exigência do Governador Cláudio Castro. A Banda da PM é muito bem-vinda ao Verão #tônoRio e tenho certeza que a apresentação será um sucesso", disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.



O coordenador de Assuntos Estratégicos da Polícia Militar, coronel William, destaca que a participação da Banda da PM fortalece as chamadas ações de "Polícia de Proximidade".



"Não tem como ser mais próximo da população do que oferecer música, que tanto traz, paz, união, acalma e alegra a população, em especial, nos momentos de lazer e entretenimento. A Secretaria de Polícia Militar está cada vez mais disposta a estabelecer parcerias frutíferas como essa, trazendo um pouquinho da excelência musical da nossa Sinfônica para toda a população, que passará por Copacabana neste domingo", explica.



O projeto Verão #tônoRio faz parte do calendário de eventos do Estado. Ano passado, a atração recebeu turistas de 82 países e de 165 cidades do Brasil, que puderam conhecer um pouco mais dos atrativos turísticos de todo o Rio de Janeiro. A expectativa é que em 2024 mais de 23 mil turistas passem pelo espaço no Posto 4 da Praia de Copacabana (Entre as ruas Constante Ramos e Santa Clara). O horário de funcionamento é de terça e quarta, das 10h às 19h, quinta a domingo, das 10h às 20h, com entrada franca.



"O Verão #tônoRio faz parte do nosso planejamento de fortalecer não só o turismo na capital, mas em todas as 12 regiões turísticas do Estado. Esse ano, demos uma repaginada no espaço, que está maior, mais bonito e continuará a fomentar o turismo, a música e a cultura, com os shows de artistas e atrativos de todo o RJ", conclui o subsecretário de Eventos da Setur-RJ, Marcelo Monfort.