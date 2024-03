João Vinicius Ferreira Simões morreu após sofrer uma descarga elétrica durante festival de música - Reprodução / Redes Sociais

João Vinicius Ferreira Simões morreu após sofrer uma descarga elétrica durante festival de músicaReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/03/2024 17:14

Rio - O jovem João Vinicius Ferreira Simões, de 25 anos, que morreu após sofrer uma descarga elétrica em um evento no Riocentro , na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, tocou no food truck energizado após se desequilibrar ao tentar levantar do chão onde estava sentado, segundo uma testemunha que conversava com a vítima no momento do incidente. Um vídeo mostra a fiação dos carrinhos dentro de poças d'água sem cobertura contra chuva.

A estagiária Juliana Oliveira, de 23 anos, disse que foi até o food truck, antes de João, para pedir que um funcionário enxugasse seu óculos para que ela pudesse enxergar melhor na chuva e encontrar com seus amigos. Quando o atendente foi pegar o óculos de suas mãos, ambos tomaram um leve choque, que foi justificado pelo funcionário pelo trailer está energizado.

"Quando eu fui entregar o meu óculos, nesse trailer, eu tomei um choque. Eu e o menino que estava dentro do trailer tomamos um choque. Eu estranhei, olhei para ele e disse para que a gente tomou um choque e ele 'Haha, eletricidade', meio que dando uma disfarçada. Eu não sabia exatamente que o trailer estava dando choque. Aí, depois que eu entreguei o meu óculos por uma parte que não era condução de energia, ele pegou meu óculos com um papel e limpou. Nisso que eu entreguei, ele me entregou de volta da mesma forma. Ele disse que o trailer estava energizado porque era tudo de metal", contou.

Após o episódio, João se aproximou do food truck para tentar se abrigar da chuva e tomou um leve choque ao tocar no carro. Depois, ele se sentou em um caixote e ambos começaram a conversar. O jovem deu seu lugar para Juliana após ela contar que estava sentindo dores nas costas devido a sua posição. Foi aí que a jovem percebeu que tinha cabos de energia passando no meio de poças d'água. Um vídeo mostra a fiação, ligada a uma extensão, sem cobertura no momento da chuva.

"Antes dele por a mão, eu falei 'cuidado que está dando choque'. Nesse meio tempo, ele encostou o braço e tirou porque tomou um choque. Ele se afastou e sentou em um caixote um pouco do lado do trailer, ainda protegido da chuva. Ele estava tentando entrar em contato com o pessoal do ônibus, do transporte que ele foi. Pelo o que eu tinha entendido, ele não estava com ninguém. Eu deduzi que ele estava sozinho. A gente começou a conversar e eu contei que estava com dor nas costas por causa da posição que estava, tentando proteger minha mochila. Então, ele me colocou sentada no caixote. Nisso, eu comecei a observar mais em volta. A grama estava toda molhada, tinha uma parte do meio-fio que tinha cabos de energia passando e estava cheio de água, como se fosse uma vala, com os fios ali", explicou.

Fiação estava sem cobertura contra chuva durante temporal em festival onde jovem morreu eletrocutado

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/2QXwZxFdtO — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2024

De acordo com Juliana, João sentou no gramado do local pois ele já estava molhado e a conversa continuou. Quando ele foi tentar levantar para se abrigar em outro lugar, o jovem se desequilibrou e tocou novamente no food truck, recendo uma descarga maior do que a da primeira vez. A testemunha contou que o corpo do estudante de Educação Física caiu encostado no carrinho e ela começou a gritar.

"Ele tentou levantar, meio que se desequilibrou, e encostou com o braço. Nisso, o braço dele todo molhado, eu vi que ele tomou uma descarga muito maior. Ele caiu de costas para mim. Eu fui tentar pôr a mão nele, mas o ombro dele encostou no trailer. Eu percebi que também tomaria a descarga elétrica. Eu vi que a mão dele entortou, ele ficou todo torto. Eu comecei a gritar por ajuda e o pessoal do trailer também começou a gritar. Algumas pessoas tentaram vir para por a mão e eu falei que não porque seria muitas pessoas sofrendo o mesmo acidente. Quando desligaram o disjuntor, eu consegui puxar ele e foi quando eu vi como estava o estado dele. Ele estava com a língua roxa e o olho dele estava já ficando sem brilho. Foi quando o cara começou a fazer massagem cardíaca nele", completou.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). Segundo Roberta Ferreira, mãe de João, os agentes receberão todas as pessoas que tomaram choque no evento e que tiveram contato com o jovem. Os policiais apuram se houve imperícia e negligência dos organizadores do evento. Testemunhas, familiares da vítima e pessoas da equipe do evento já foram chamados para depor.

Na terça-feira (12), os investigadores estiveram no Riocentro para realizar uma perícia complementar. No local, o food truck responsável pela descarga elétrica que atingiu a vítima foi encontrado vazio e limpo. Durante a perícia, os agentes encontraram ainda fios dentro de um bueiro com água.

João, que era apaixonado pelo Flamengo, foi sepultado no domingo (10) no Cemitério Municipal de Maricá , na Região Metropolitana do Rio. O jovem estava no sétimo período do curso de Educação Física e tinha o sonho de se tornar professor. Ele já trabalhava como personal em uma academia em Niterói, também na Região Metropolitana do Rio.

O que diz a organização do evento?



Por meio do perfil nas redes sociais do festival I Wanna Be Tour, a empresa 30e, produtora do evento, disse que está apurando junto às autoridades sobre o que aconteceu com o jovem. A empresa afirmou que as informações obtidas até o momento atestam para a conformidade de operação do food truck, onde João Vinícius recebeu uma descarga elétrica. A produtora lamentou o ocorrido e informou que está prestando solidariedade à família da vítima.



Confira a nota completa:



"Na noite deste sábado, 9 de março, uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança.



Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck terceirizado: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro.



Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito.



A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária."



Já o Riocentro lamentou profundamente o ocorrido e informou que o jovem foi imediatamente socorrido pela equipe de socorro contratada pela organizadora do evento e responsável pela infraestrutura, que o encaminhou ao hospital. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", disse em nota.