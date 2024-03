Jovem de 25 anos foi atingido por corrente elétrica - Reprodução / Redes Sociais

Jovem de 25 anos foi atingido por corrente elétrica Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/03/2024 12:41 | Atualizado 10/03/2024 19:01

Rio - Um jovem de 25 anos morreu após ser eletrocutado durante o festival de música I Wanna Be Tour, neste sábado (9), no Riocentro, Zona Oeste da cidade. De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 22h, quando uma tempestade atingia a região e o público tentava se abrigar nos poucos espaços cobertos.



Mayra Mendes estava no local e viu o momento em que a descarga elétrica atingiu o homem identificado como João Vinícius Ferreira. Ela contou que ele tentava se abrigar em um FoodTruck.



"Não havia uma área coberta onde pudéssemos nos proteger da chuva, então fomos para a área dos food trucks, assim como muita gente. Antes de chegar lá havia uma área com lugares para sentar que era coberta por uma tenda, de lona. Ficamos ali embaixo dela, mas chovia tanto que não dava vazão, a lona já estava transbordando", relatou.



Abrigada debaixo de um caminhão que vendia pizzas, a mulher disse que ouviu os gritos para socorrer Vinicius no veículo ao lado, que vendia hambúrgueres.



"Ouvimos uma pessoa gritar 'tira ele, tira ele'. As funcionárias do food truck também gritavam muito. Começou uma gritaria e as pessoas saindo dos foodtrucks. Quando vimos ele estava caído já, com algumas pessoas em volta, logo chegou os profissionais para socorrê-lo".



João Vinícius chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas, segundo a unidade de saúde, o paciente chegou sofrendo parada cardiorrespiratória e não resistiu.



Pelas redes sociais diversas pessoas reclamaram da falta de organização do evento. Gabriela Neves disse ao DIA que não viu o acidente de Vinícius, mas que também sentiu a corrente elétrica.



"Eu estava me protegendo da chuva do lado de um food truck e aí eu tava com um sapato bem emborrachado, então eu tava ok, mas teve uma hora que a moça abriu a porta para uma das meninas sair ali do quiosque e pediu pra fechar. Quando eu encostei eu senti a corrente e ela falou para fechar com a cadeira. Peguei a cadeira de madeira pra poder fechar mas eu senti que estava tendo corrente descontrolada", contou.



Ainda segundo Mayra, após o acidente com o jovem, a produção decidiu continuar o evento. “Eles apenas desligaram esse Food Truck, afastaram as pessoas que trabalhavam lá, colocaram algumas latas de lixo para evitar que as pessoas fossem lá, mas não interditaram o local.”

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados estiveram no local da ocorrência.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil explicou que, apesar do local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento.

O sepultamento de João está marcado para às 15h desta segunda-feira (11) no Cemitério Municipal de Maricá. O velório começa às 9h.

O que diz a organização?

Através do perfil nas redes sociais do festival, a empresa 30e, produtora do evento, disse que está apurando junto às autoridades sobre o que aconteceu com o jovem. A empresa afirmou que as informações obtidas até o momento atestam para a conformidade de operação do food truck, onde João Vinícius recebeu uma descarga elétrica. A produtora lamentou o ocorrido e informou que está prestando solidariedade à família da vítima. Confira a nota completa:

"Na noite deste sábado, 9 de março, uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança.

Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck terceirizado: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro.

Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito.

A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária."

Já o Riocentro lamentou profundamente o ocorrido e informou que o jovem foi imediatamente socorrido pela equipe de socorro contratada pela organizadora do evento e responsável pela infraestrutura, que o encaminhou ao hospital. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", disse em nota.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini