Suspeitos foram encaminhados à 30ª DP (Marechal Hermes) - Divulgação

Publicado 10/03/2024 15:41 | Atualizado 10/03/2024 16:07

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (9), 11 torcedores que arremessaram pedras em agentes na estação de trem Bento Ribeiro, na Zona Norte, antes do jogo entre Flamengo e Fluminense. Ainda em ações relacionadas à partida, militares apreenderam materiais que seriam utilizados em brigas de torcidas.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) patrulhavam a Rua Carolina Machado quando avistaram um grande número de torcedores do Flamengo. Os agentes, então, deram ordem de parada, mas o grupo correu em direção ao trem que estava na parado na plataforma. Alguns conseguiram embarcar, mas outros 11 ficaram do lado de fora e entraram em confronto com os policiais.

Por meio de nota, a corporação afirmou que os torcedores começaram a arremessar pedras contra os agentes, que utilizaram armamento não letal para se defender. Os suspeitos foram encaminhados à 30ª DP (Marechal Hermes).

Apreensão

Policiais do 6º BPM (Tijuca) apreenderam, ainda na tarde de sábado (9), materiais que seriam utilizados em brigas de torcida. A equipe recebeu informação que torcedores do Flamengo teria escondido objetos em um caixote e sacos de lixo na Rua Felipe Camarão, em Vila Isabel, na Zona Norte.

No local, os militares encontraram cinco cabos de enxada, três cabos de picareta, seis bombas caseiras e um estilete. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia.