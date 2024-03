Leonardo Leite e Dido brincam ao se reencontrarem - Reprodução

Publicado 10/03/2024 17:29 | Atualizado 10/03/2024 17:32

Rio – O cachorro caramelo Dido, desaparecido desde o último dia 1º, no bairro de Boa Viagem, em Niterói, foi encontrado, na noite do sábado (9), no município de Queluz, em São Paulo. O bichinho seguiu um homem andarilho por quem nutre grande afeição. Dido foi resgatado em bom estado de saúde e voltou para a casa de seus tutores.

Ele é conhecido em Boa Viagem como 'o cachorro remador', já que acompanha um dos seus cuidadores, Leonardo Leite, em remadas com canoa polinésia. Leonardo é dono do clube de canoagem em Boa Viagem.

O caramelo foi resgatado das ruas em 2020 por Leonardo e a mulher, Angélica Braga, quando o salvaram de um atropelamento. Desde então, Dido mora na casa do casal, também em Boa Viagem, mas tinha livre acesso à rua. Nas madrugadas, costumava acompanhar o andarilho, que recolhia recicláveis pelas ruas de Niterói.

O desaparecimento de Dido mobilizou moradores do bairro e remadores do clube, que fizeram uma campanha pela busca do paradeiro do caramelo. Além disso, Leonardo e Angélica andavam pela cidade para deixarem o seu cheiro para que Dido pudesse farejá-lo.

No sábado, a boa notícia chegou: Dido estava com o andarilho. Ele telefonou para a irmã para dar notícias de suas andanças, e a mulher disse que Dido estava desaparecido. Ele, então, deu a localização para que Leonardo fosse buscar o pet, já que não sabia que estavam à procura do bichinho.