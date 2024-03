Prisão foi realizadas por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) - Divulgação / Polícia Civil

Prisão foi realizadas por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/03/2024 18:57 | Atualizado 10/03/2024 19:01

Rio - Um homem foi preso por suspeita de manter um turista americano em cárcere privado para extorqui-lo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima foi encontrada no sábado (9).

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) receberam uma informação, por meio do Consulado dos Estados Unidos e pelo Departamento Federal de Investigação do país (FBI), que um cidadão americano estava incomunicável e desaparecido.

Seis horas após a denúncia, a vítima foi encontrada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O homem teria dito aos policiais que ficou mantido em uma casa, em Copacabana, na Zona Sul, por dois dias, sendo obrigado a realizar pagamentos para criminosos.

Um dos suspeitos foi encontrado em Copacabana com o celular e o cartão da vítima.