Alessandro Freitas foi encontrado no bairro Fonseca, em NiteróiDivulgação

Publicado 10/03/2024 17:29 | Atualizado 10/03/2024 17:36

Rio - Agentes do Programa Segurança Presente prenderam, neste domingo (10), um homem condenado e foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Alessandro Bandeira Freitas, conhecido como 'Neymar', é apontado como o líder do tráfico do Complexo do Otto e Holofote.

Policiais estavam em patrulhamento pela Alameda São Boaventura quando viram Alessandro na garupa de uma moto sem capacete. Ele e o condutor fugiram para a Rua Riodades, no bairro Fonseca. Contudo, ambos foram cercados pela equipe e abordados.

Os agentes constataram que Alessandro tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, sendo considerado foragido da Justiça desde dezembro de 2022. Pelo delito, 'Neymar' foi condenado a 12 anos de prisão. O condutor da moto foi liberado porque não constava nada contra ele.

Com Alessandro, foi apreendido um celular e R$ 560 em espécie. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).