Caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real) - Divulgação

Publicado 10/03/2024 20:04

Rio - Um suspeito morreu e um policial militar foi baleado durante um confronto neste sábado (9), em Porto Real, no Sul Fluminense. Um segundo criminoso foi preso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 37º BPM (Resende) realizavam patrulhamento no município quando abordaram uma moto com dois homens suspeitos. A dupla tentou fugir, o que gerou uma perseguição e um breve confronto.

Na troca de tiros, um PM e um dos criminosos foram atingidos. O policial foi baleado no olho esquerdo. Ele foi socorrido e encaminhado o Hospital de Emergência de Resende. Ele ficou internado, lúcido e consciente, e já recebeu alta.

O suspeito morreu no local. O segundo criminoso foi preso na ação e uma pistola foi apreendida junto com ele. O caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real).