Jovem de 25 anos foi atingido por corrente elétrica - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/03/2024 18:00 | Atualizado 10/03/2024 18:00

Rio – A banda canadense de rock Simple Plan se manifestou em seu perfil oficial do Instagram, neste domingo (10), sobre a morte do jovem João Vinícius Ferreira Simões , de 25 anos, que recebeu uma descarga elétrica no festival de música I Wanna Be Tour, neste sábado (9), no Riocentro, Zona Oeste. Simple Plan era a atração principal do evento.

Na publicação, os integrantes da banda se dizem ‘totalmente arrasados’ com a morte do estudante de educação física e expressam profundo pesar e solidariedade à família e amigos de João Vinícius.

O jovem havia saído de Maricá, na Região Metropolitana, para o show. Molhado pela chuva forte que caiu na região durante o festival, João teria buscado abrigo debaixo de um food truck energizado, perto da pista premium do show, quando recebeu a descarga elétrica.

Mayra Mendes estava no local e viu o momento em que a descarga elétrica atingiu o estudante:

"Não havia uma área coberta onde pudéssemos nos proteger da chuva, então fomos para a área dos food trucks, assim como muita gente. Antes de chegar lá havia uma área com lugares para sentar que era coberta por uma tenda, de lona. Ficamos ali embaixo dela, mas chovia tanto que não dava vazão, a lona já estava transbordando", relatou.

Abrigada debaixo de um caminhão que vendia pizzas, a mulher disse que ouviu os gritos para socorrer Vinicius no veículo ao lado, que vendia hambúrgueres.

João Vinícius chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas, segundo a unidade de saúde, o paciente chegou sofrendo parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Leia a mensagem completa publicada pela banda Simple Plan:

"Esta manhã, fomos informados sobre a tragédia que aconteceu ontem à noite, no festival I Wanna Be Tour, no Rio de Janeiro, na área de food truck e de convivência. Estamos totalmente arrasados. Nosso coração está partido com essa notícia e queremos expressar o nosso profundo pesar e solidariedade à família e aos amigos de João Vinícius Ferreira. Temos uma conexão muito especial com nossos fãs no Brasil e saber que algo assim ocorreu é terrível". A postagem foi assinada por Pierre, Chuck, Jeff e Sebastien.