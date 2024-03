Obra de drenagem foi concluída na rua Comendador Guerra - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 10/03/2024 14:15 | Atualizado 10/03/2024 14:25

Rio - Um dos pontos constantes de alagamento na Pavuna, Zona Norte, a Rua Comendador Guerra teve as obras de drenagem concluídas neste domingo (10). Segundo a Prefeitura, o projeto promete beneficiar mais de 29 mil moradores da região.

De acordo com a prefeitura, o córrego que atravessa a Rua Comendador Guerra foi canalizado em mais de 600 metros pela Fundação Rio-Águas, entre as ruas Inhumai e Amaral Ornelas. Ao todo, foram construídos 3.615 metros quadrados de passeio e implantados 1.510 metros quadrados de pavimentação.

"Esse era um ponto crítico de muito tempo, uma demanda muito grande da região da Pavuna, que sofria demais com enchentes, parava todo o trânsito. Foi uma obra importante para resolver a questão dos alagamentos, e aproveitamos para criar esses espaços de convivência e lazer", declarou o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.

Além da canalização do córrego, que é afluente do Rio Pavuna, a prefeitura também entregou uma área de lazer na rua Comendador Guerra. O novo espaço conta com bancos, mesas de jogos, dois parquinhos para crianças, duas quadras poliesportivas e academia da terceira idade.

Os muros das casas também foram pintados e as paredes da rua grafitadas pela artista Andressa Gandra, que é moradora da Pavuna.

"Eu sempre quis pintar essa rua quando eu passava de ônibus. Era um espaço que realmente precisava de mais cor, de uma obra. Eu faço ações sociais pelas escolas daqui, então esse trabalho se uniu ao meu propósito de vida", contou Gandra.

Zona Oeste também recebe obras de revitalização

Em outro ponto da cidade, a comunidade do Fumacê, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, recebeu a entrega da revitalização de 25 ruas neste domingo (10). Os endereços passaram por obras de drenagem, água potável, esgoto, calçamento e pavimentação.

"Essa é mais uma entrega do programa Bairro Maravilha. Tem esse tijolinho na calçada, que é bem característico do programa. Além disso, estamos entregando duas pracinhas e um campo de futebol society",explicou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

De acordo com a prefeitura, mais de 28,9 mil metros quadrados de área pública foram revitalizados. Entre as ruas que receberam as obras estão a Ranulpho Bocaiuva Cunha, Olavo Souza Aguiar e Engenheiro José Azevedo Neto.