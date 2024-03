Voluntários realizaram triagem de resíduos - Cleber Mendes / Agência O Dia

Rio - Um mutirão de limpeza para recolher pontas de cigarro das praias do Rio voltou a acontecer neste domingo (10), no Leme, Zona Sul da Cidade. A Revolução das Bitucas, iniciativa do ex-secretário de meio ambiente Bernardo Egas, visa retirar 1 milhão de resíduos das areias até o final de 2024.



Além do recolhimento das bitucas, também são coletados canudos e tampinhas de plástico. Somente neste domingo (10), foram retiradas mais de 6500 bitucas da areia. O evento também contou com aula de Yoga, triagem de resíduos e música.



"Como já é tradição, no meu aniversário não peço presentes. Só peço os amigos presentes, participando de uma causa do bem! Sou muito grato por tudo, só tenho a agradecer e pedir muita saúde e felicidade para todos que me cercam. Mas também nunca esquecendo de fazer o máximo para também proporcionar saúde para a natureza e para os animais", escreveu Egas em sua rede social.

A expectativa é que 1 milhão de guimbas de cigarros sejam retiradas das praias até o final do ano. Até agora, já foram 40 mil recolhidas.

Depois de recolhido todo o lixo, é feita a triagem de resíduos que são destinados corretamente pela Orla Rio. Egas explicou que a guimba de cigarro é o lixo mais tóxico, que causa mais prejuízo para a saúde humana e para a vida marinha, além de prejudicar muito a qualidade da areia. Por isso, a preocupação e o número a ser alcançado.



A ação no Leme teve a participação de muitos voluntários. A empresária paulista Talita Azevedo, que vem constantemente ao Rio, parou para participar.



“É bom olhar para o chão, não somente olhar para esse mar tão bonito e tirar fotos. Aí se vê a quantidade de lixo que existe, isso mexe com a nossa cabeça. Parar e pegar esse lixo, limpando a praia, faz mudar a nossa mentalidade”, comentou.