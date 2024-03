Roberta Ferreira, mãe do rapaz, esteve no IML para a liberação do corpo - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 10/03/2024 14:47 | Atualizado 10/03/2024 19:00

Rio - Familiares do jovem, de 25 anos, que morreu eletrocutado durante um festival de música na Zona Oeste, estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, neste domingo (10), para a liberação do corpo. João Vinícius Ferreira recebeu uma descarga elétrica ao encostar em um food truck energizado. De acordo com a mãe do rapaz, Roberta Ferreira, por volta das 21h, o filho informou que estava tudo bem no evento, mesmo com a chuva que caía na região. Cerca de uma depois, as ligações não foram mais atendidas e nem as mensagens respondidas.

Em uma das tentativas de contato, um funcionário do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, atendeu e informou que João tinha sofrido um acidente. "Quando cheguei lá, os médicos me falaram que ele tinha sofrido uma descarga elétrica depois de encostar molhado em um food truck. E que ele tinha sofrido uma parada cardíaca, conseguiram reanimar, mas depois ele teve outra e não conseguiram mais. Meu coração está destruído, nem nos meus piores sonhos eu imaginei que isso fosse acontecer, ele saiu pra se divertir e eu ia buscar ele, mas ele não me atendeu", contou.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 22h, quando uma tempestade atingia a região e o público tentava se abrigar nos poucos espaços cobertos.

Após o ocorrido, o irmão de Roberta foi até o Rio Centro para tentar buscar informações e entender o que tinha acontecido com o sobrinho. No entanto, segundo a família, a entrada não foi liberada e nenhuma explicação dada. Neste domingo (10), Roberta e o marido retornaram ao local, mas apenas a equipe de desmontagem do evento estava no espaço.

"Nem o food truck que ele levou choque tava mais lá. Meu marido tirou várias fotos de fiações soltas, geradores em lugares errados. Eu quero uma explicação, não tive resposta de nada. Era pra ter algum responsável lá na hora que eu cheguei. Aconteceu um acidente grave lá e não tinha ninguém pra falar nada, só as pessoas da montagem. Ele foi pra um show que pagou pra estar lá e tinha que ter o mínimo de segurança e não teve. Eles deveriam ter parado o evento na hora que começou a chuva, mas não ligaram para a vida de ninguém", disse.

A família mora em Maricá e estava no Rio apenas para levar e buscar João no festival I Wanna Be Tour. Após a descarga elétrica, o jovem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca mas, segundo a unidade de saúde, o paciente chegou sofrendo parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil explicou que, apesar do local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento.

O sepultamento de João está marcado para às 15h desta segunda-feira (11) no Cemitério Municipal de Maricá. O velório começa às 9h.

O que diz a organizadora?

Através do perfil nas redes sociais do festival, a empresa 30e, produtora do evento, disse que está apurando junto às autoridades sobre o que aconteceu com o jovem. A empresa afirmou que as informações obtidas até o momento atestam para a conformidade de operação do food truck, onde João Vinícius recebeu uma descarga elétrica. A produtora lamentou o ocorrido e informou que está prestando solidariedade à família da vítima.

Confira a nota completa:

"Na noite deste sábado, 9 de março, uma forte chuva atingiu o Rio de Janeiro enquanto o evento I Wanna Be Tour era realizado no Riocentro e o público se dirigiu para a marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança.

Neste momento, lamentavelmente, ocorreu um incidente na área descoberta próxima a um food truck terceirizado: o jovem João Vinícius Ferreira Simões foi atingido por uma descarga elétrica. O sistema de segurança foi acionado no mesmo instante para atendimento e para as providências de socorro.

Apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e no hospital, o jovem não resistiu e, infelizmente, veio a óbito.

A 30e, produtora do evento, lamenta profundamente e está apurando o ocorrido junto às autoridades. Até então, informações obtidas atestam para a conformidade da operação food truck. A produtora já estabeleceu um primeiro contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar toda assistência necessária."

Já o Riocentro lamentou profundamente o ocorrido e informou que o jovem foi imediatamente socorrido pela equipe de socorro contratada pela organizadora do evento e responsável pela infraestrutura, que o encaminhou ao hospital. "A administração do centro de convenções está acompanhando o caso de perto junto à organização, para que a família receba toda assistência necessária", disse em nota.