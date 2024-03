No São Carlos, material encontrado foi apreendido e a ocorrência encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova) - Divulgação

No São Carlos, material encontrado foi apreendido e a ocorrência encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova)Divulgação

Publicado 14/03/2024 16:22

Rio - Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano prenderam, na manhã desta quinta-feira (14), Anderson da Conceição Rocha, de 42 anos, o Adidas, apontado líder do tráfico no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Policiais abordaram Anderson em um carro quando ele tentava sair da comunidade.



Anderson tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação para o tráfico. Ele lidera membros da facção criminosa que atua na região, coordenando roubos de carros, adulteração de veículos, roubos de cargas e roubos de caixas eletrônicos.



Adidas já havia sido preso por PMs da mesma UPP em janeiro de 2019. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).

Tiroteio no São Carlos



Em outra operação da PM, na comunidade do São Carlos, no Estácio, criminosos atiraram contra agentes do 4º BPM (São Cristóvão) e fugiram após o confronto. Ninguém ficou ferido. Eles deixaram para trás um ponto de vendas de drogas com uma pistola calibre 9mm, 543 trouxinhas de maconha, uma balança, 10 radiotransmissores, uma base carregadora, dois carregadores de fuzil calibre 5.56, um carregador de pistola calibre 9mm e uma capa de colete à prova de balas.



O material encontrado foi apreendido e a ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).