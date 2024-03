Segundo a 126ª DP, o suspeito está em prisão preventiva - Divulgação/PM

Segundo a 126ª DP, o suspeito está em prisão preventiva Divulgação/PM

Publicado 14/03/2024 22:04

Rio - Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta segunda-feira (14), na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, um homem suspeito de cometer roubos e agredir as vítimas com pauladas e facadas. Segundo as investigações, além de também ser suspeito de estelionato e furto, ele é investigado em, pelo menos, 14 crimes ocorridos na região.

De acordo com informações da polícia civil, inicialmente, o acusado praticava apenas estelionato, depois começou a furtar e, por fim, entrou no esquema de roubo.

Segundo a 126ª DP, ele está em prisão preventiva.