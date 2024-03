Jorge Felippe Neto utilizou as redes sociais para relatar o ocorrido - Divulgação/Redes Sociais

Jorge Felippe Neto utilizou as redes sociais para relatar o ocorridoDivulgação/Redes Sociais

Publicado 14/03/2024 23:05 | Atualizado 15/03/2024 09:52

Rio- O deputado estadual Jorge Felippe Neto (Avante) relatou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (14), na Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, Zona Norte.

A assessoria de imprensa do parlamentar informou que um homem se colocou entre os carros e puxou pela janela do veículo o celular das mãos do deputado, que estava no banco do carona. O segurança de Jorge Felippe Neto, que é PM, trocou tiros com os bandidos, perseguiu o assaltante pela via e conseguiu recuperar o aparelho.

No vídeo publicado pelo deputado, ele diz que apesar do susto, ficou tudo bem. "Passando para tranquilizar todo mundo. Aconteceu agora uma tentativa de assalto com a gente na Avenida Brasil. Estou eu e o meu colega de trabalho, que é PM, e obviamente teve reação, mas está tudo bem. Nada foi perdido, nada foi roubado, está todo mundo bem. E vamos lutar mais veemente contra essa criminalidade que aflige o Rio. Vamos em frente", disse o deputado.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram acionados para uma ocorrência de roubo de aparelho celular. Quando chegaram no local, os policiais constataram que a vítima se tratava de um deputado estadual e a equipe de segurança do parlamentar já havia conseguido recuperar o aparelho. A ocorrência foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).