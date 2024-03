Cláudio Pedro da Silva, 45, entrou em luta corporal e tentou desarmar assaltante - Reprodução

Publicado 15/03/2024 12:14

Rio - Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que Cláudio Pedro da Silva, de 45 anos, morto após reagir a um assalto a ônibus na Avenida Brasil , altura de Bonsucesso, Zona Norte, tentou desarmar um dos bandidos. O crime aconteceu na última quinta-feira (7).

O vídeo obtido pelo DIA nesta sexta-feira (15) mostra o momento em que Cláudio consegue arrancar o carregador da mão do criminoso. A vítima chegou a entrar em luta corporal e levou o bandido para fora do veículo.

DIA, o motorista do coletivo, Valmiro Vieira Cesar, Em entrevista ao, o motorista do coletivo, Valmiro Vieira Cesar, disse que um projétil teria ficado na agulha da arma e que foi essa única bala que o matou. Cláudio morreu no local após levar um tiro na cabeça.

Segundo as investigações, os bandidos entraram no ônibus da linha 425D (Campo Grande x Alcântara), da Viação Mauá, por volta das 6h08, na altura da passarela 10 da Avenida Brasil. De acordo com Valmiro, a dupla pagou passagem ao entrar no veículo e, em seguida, anunciou o assalto.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 22º BPM (Maré) foi acionada para a ocorrência, mas, ao chegar no local, os criminosos já haviam fugido.

O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informa que segue com as investigações para encontrar os autores do crime.