Policiais civis fazem perícia em local onde passageiro foi morto por assaltantes na Avenida Brasil - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 07/03/2024 11:58 | Atualizado 07/03/2024 12:08



Rio - O passageiro da linha 425D (Campo Grande x Alcântara), que morreu ao reagir a assalto , na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida Brasil, tentou desarmar bandidos antes de ser baleado. Cláudio Pedro da Silva, 45 anos, foi atingido na cabeça. Segundo o relato do motorista do coletivo, o homem chegou a conseguir retirar o carregador da pistola usada por um dos criminosos.

"Esse rapaz entrou em luta corporal com ele e conseguiu tirar o carregador da arma. Tirou o pente da arma e jogou no meio do carro. Só que ficou um projétil na agulha, foi esse único que matou ele", contou o motorista Valmiro Vieira Cesar.



Os dois criminosos entraram no coletivo e pagaram passagem, pouco tempo depois anunciaram o assalto, já na altura de Bonsucesso. No momento em que recolhiam os pertences das vítimas, o passageiro reagiu e acabou baleado. De acordo com o motorista, os assaltos são frequentes naquele trecho da Avenida Brasil.



"Várias vezes já. Teve um mês que fui quase todo dia para a delegacia, de tanto assalto. Aqui é normal. Temos que estar acostumados. Já vi tiro, muita coisa de ruim na Avenida Brasil. Como foi ele, poderia ser eu e qualquer outra pessoa", lamentou o profissional, que trabalha na área há 16 anos.



A vítima foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. "Ele estava indo trabalhar, porque a mochila dele estava cheia, com garrafa d'água e tudo. Fazer o quê. (...) Como foi ele, poderia ser eu e qualquer outra pessoa", disse.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de PMs do 22º BPM (Maré) foi acionada para a ocorrência, mas ao chegar no local já encontrou a vítima sem vida na calçada. Os criminosos também já haviam fugido. Os policiais apreenderam o carregador abandonado pela dupla.



A área foi isolada e passou por perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que investiga o caso.



O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), que representa empresas de ônibus da Região Metropolitana, emitiu nota onde lamentou o episódio de violência no transporte público. A linha 425D é feita pela Viação Mauá.



Ainda segundo o comunicado, o motorista agiu conforme procedimentos indicados em situações de emergência, acionando os policiais.



"O Setrerj ressalta ainda que as empresas associadas colaboram com a Polícia em ações de prevenção e investigação de casos de assalto a ônibus. Os motoristas são orientados a fazer o registro policial de todas as ocorrências, que são cadastradas também em uma plataforma interna que pode ser utilizada pelas autoridades de segurança, batizada de SAFE. A ferramenta, que está disponível para as polícias Civil e Militar, reúne informações como características dos assaltantes, pontos de embarque e desembarque e imagens internas captadas pelo circuito de vídeo dos ônibus", explicou.