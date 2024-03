Chuva forte causou alagamentos em Bom Jesus de Itabapoana - Reprodução

Chuva forte causou alagamentos em Bom Jesus de ItabapoanaReprodução

Publicado 07/03/2024 20:46 | Atualizado 07/03/2024 20:52

Rio - Um temporal atingiu o Noroeste Fluminense entre a tarde e a noite desta quinta-feira (7). Na cidade de Bom Jesus de Itabapoana houve registro de diversos alagamentos e enxurradas que assustaram os moradores. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a água formando uma cascata no quintal de uma residência.

Veja o vídeo:



Chuva forte causa alagamento em Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste Fluminense



Crédito: Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/RR7bHtLicW — Jornal O Dia (@jornalodia) March 7, 2024

Moradores relataram que o município está sem luz por conta da forte chuva que cai na cidade. Bom Jesus de Itabapoana já havia sofrido com um temporal nesta quarta-feira, chegando a registrar aproximadamente 90 milímetros durante uma hora, volume esperado para 15 dias. De acordo com a prefeitura, 500 residências foram atingidas pelo desastre.



Na Região Metropolitana do Rio, o aguaceiro causou transtornos em Rio Bonito à tarde. Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversos pontos de alagamento e motoristas enfrentando dificuldade para transitar.

fotogaleria

Região Serrana

A Região Serrana também sofreu com a chuva forte. Em Teresópolis, o INEA registrou elevação do nível do Rio Paquequer acima do normal na localidade Parque do Ingá e Barroso/Carlos Guinle/Soberbo/Alto/Nossa Senhora de Fátima. O nível do Rio Meudon também subiu acima do normal na localidade Bom Retiro/Várzea/Agriões.

Em Petrópolis, a Defesa Civil acionou sirenes de risco de inundação na rua Coronel Veiga e emitiu um aviso via SMS aos moradores devido a núcleos de chuva intensa que atuaram na cabeceira de drenagem do Rio Quitandinha e que podem ocasionar inundações ao longo da via. "A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e pode emitir alertas a qualquer momento", informou.