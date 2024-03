Planetário do Rio é o maior da América Latina - Divulgação

Publicado 07/03/2024 19:59 | Atualizado 07/03/2024 20:09

Rio- O Planetário do Rio, o maior da América Latina, preparou uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8). Na data, as mulheres terão entrada grátis no Museu do Universo para conferir as atividades especiais da ocasião, além das atrações permanentes do Planetário.

A partir das 14h, no auditório do Planetário do Rio, terá palestra da historiadora Sônia Rosa, escritora de livros infantis com mais de 50 obras publicadas. Sônia trabalhou como professora na rede municipal de Educação do Rio por mais de 30 anos antes de se aposentar. Também participará como palestrante a astrônoma Flávia Pedrosa, a primeira profissional da carreira a fazer parte dos quadros do Planetário do Rio.

"Durante muitos anos, as carreiras científicas eram quase que exclusivamente ocupadas por homens, da graduação ao exercício profissional. Com as mulheres cada vez mais organizadas e conscientes de seus direitos, esse panorama vem mudando. O mundo do trabalho precisa ser democratizado, com inclusão e respeito", defende o secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, titular da pasta à qual o Planetário é vinculado.

Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, reforça o convite: "Com a gratuidade, queremos receber no Planetário do Rio as meninas e as mulheres que ainda não criaram o hábito de frequentar o Museu do Universo. Será muito bonito ver mães e filhas conhecendo juntas as maravilhas da astronomia, e vendo de perto os exemplos de vida de outras batalhadoras como Sônia e Flávia."

No fim da programação, terão como brindes, sorteios de cortesias do Planetário e ingressos para peças teatrais no Teatro Domingos Oliveira, que fica na instituição.

O endereço do Planetário do Rio é Rua Vice-Governador Rúbens Berardo 100, Gávea. O ingresso para visitar o Museu do Universo e assistir a uma sessão de cúpula custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Nesta sexta-feira (8), a entrada será gratuita para as mulheres.