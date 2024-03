Mansão de bicheiro Bernardo Bello está alugada para Pulgar, jogador do Flamengo - Divulgação/ O Dia

Publicado 07/03/2024 18:31 | Atualizado 07/03/2024 18:44

Bernardo Bello, conhecida como 'Casa de Vidro', localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, também foi alvo da Erick Pulgar. O jogador do Flamengo não é investigado na ação. Rio - A mansão do contraventor, conhecida como 'Casa de Vidro', localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, também foi alvo da terceira fase da Operação Ás de Ouros , da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ), na manhã desta quinta-feira (7). Na residência de luxo do bicheiro foram cumpridos mandados de busca e apreensão. No entanto, ao chegar no local, os investigadores descobriram que Bello alugou a casa para o volante chileno. O jogador do Flamengo não é investigado na ação.

Conforme apurado pelo DIA, Pulgar teria alugado o imóvel através de uma corretora, sem saber que a residência pertencia ao bicheiro Bernardo Bello. Pulgar paga de aluguel, por mês, o valor de R$ 70 mil, previsto em contrato. Agora, a Polícia Civil e o MPRJ querem entender o motivo do pagamento ser feito somente em espécie e quem recebe o valor. Segundo o G1, a locatária teria feito a exigência para que o pagamento fosse feito à Tamara Garcia, ex-mulher de Bernardo e filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho.

Essa não foi a primeira vez que a mansão luxuosa do contraventor foi citada em investigações. Em 2023, uma denúncia do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apontou que o ex-jogador Márcio Passos de Albuquerque, também conhecido como Emerson Sheik, fez uma espécie de permuta com Bello. A troca foi entre uma cobertura do ex-jogador pela mansão do contraventor na Barra da Tijuca. O valor da negociação - R$ 473,5 mil em quatro parcelas - foi passado para Emerson "clandestinamente como parte do pagamento pela aquisição de imóvel". Oficialmente, o negócio não envolvia dinheiro.

Em nota, o estafe do atleta esclareceu que o contrato de locação foi celebrado dentro do que exige a legislação brasileira, firmado por intermédio de uma empresa que administra o referido imóvel. "O atleta desconhece a quem pertence o imóvel e nunca teve contato com a locadora, pois, como dito, a locação ocorreu diretamente com a administradora do imóvel", diz a nota.