Prisão foi realizada por agentes da DHNSG - Reprodução/Redes Sociais

Prisão foi realizada por agentes da DHNSGReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/03/2024 17:35 | Atualizado 07/03/2024 17:46

Mãe e filho foram presos, nesta quarta-feira (6), pelo assassinato de Antônio Valdeci de Lima, em Niterói. Outro filho da mulher envolvido no crime, menor de idade, foi apreendido. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O crime aconteceu no dia 30 de dezembro, na comunidade do Pimba, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. Antônio Valdeci de Lima foi amarrado e espancado até morrer por traficantes da localidade.

Outros dois envolvidos no crime já tinham sido capturados. A Polícia Civil informou que ainda trabalha para tentar prender outras pessoas que participaram do assassinato.