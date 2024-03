Publicado 08/03/2024 00:00

Um dos maiores jogadores de xadrez da história, o ex-campeão mundial Garry Kasparov é agora classificado como terrorista e extremista por ditadura russa. Putin tenta cada vez menos disfarçar escalada do autoritarismo e brutal perseguição a opositores.

Ferrenho opositor do governo na Câmara, Nikolas Ferreira irá presidir Comissão de Educação. Eleição é derrota para o PT, que também disputava comando do colegiado com orçamento de R$180 mi em 2024, sexto maior entre as 30 comissões permanentes da Casa.