A prisão foi realizada por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação

A prisão foi realizada por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) Divulgação

Publicado 07/03/2024 20:56 | Atualizado 07/03/2024 22:52

Rio- Três homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (7), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eles portavam armas com a numeração apagada e foram flagrados por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) entrando em uma passagem clandestina na linha férrea no bairro.

Durante revista no carro dos suspeitos, os agentes encontraram cigarros cuja comercialização não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em território nacional e um bloco de anotações com as vendas.



Os policiais estavam em diligência, quando viram os homens em um desembarque suspeito de um veículo. Depois, o trio entrou na linha férrea por uma passagem clandestina. Os policiais, então, encontraram os suspeitos em outra saída clandestina da linha. Durante revista, foi encontrado um revólver, faltando três munições e com a numeração raspada.

Os presos foram conduzidos à delegacia e o caso foi encaminhado à Justiça.