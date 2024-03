Bruno Patrocínio foi preso por agentes da DHBF - Divulgação/Polícia Civil

Bruno Patrocínio foi preso por agentes da DHBFDivulgação/Polícia Civil

Publicado 07/03/2024 22:36 | Atualizado 07/03/2024 22:45

Rio - Bruno dos Santos Patrocínio foi preso nesta quinta-feira (7) por estuprar a própria filha. Ele vai cumprir prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por agentes Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



De acordo com as investigações, Bruno estuprou a filha quando ela tinha apenas 13 anos, em 2020 - atualmente, a vítima tem 17 anos. Ela morava com ele desde os 9 meses, após o falecimento da mãe.

A própria madrasta relatou que, após ter sido descoberto, o agressor pediu perdão e foi embora de casa quando o crime aconteceu. Bruno foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça.