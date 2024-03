Publicado 08/03/2024 00:00

Na manchete, dia 8 de Março, uma luta de todos os dias. Números da violência contra a mulher mostram que o desafio é garantir a segurança de todas o ano inteiro.

Tenente-coronel conta que houve casos de mulheres que morreram com a medida protetiva dentro do bolso da blusa, como um escudo

Levantamento mapeia 97 casos de tentativas de feminicídio e os seus desdobramentos

Saiba quem são as mulheres escolhidas para receber honraria da Alerj

No D, Taís Araújo e Paolla Oliveira falam sobre a saúde mental das mulheres no episódio 'Louca', do programa 'Falas Femininas'

Em Ataque, Vasco avança na Copa do Brasil ao vencer o Água Santa por 4 a 1 nos pênaltis após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, em São Januário

Em Rio de Janeiro, PRF prende 15 milicianos em confronto

Sobe para 18 o número de mortes por dengue no Estado do Rio de Janeiro

Proibição de ambulantes na Rua Uruguaiana começa no dia 25

Passageiro morre em assalto a ônibus ao tentar desarmar os bandidos em ônibus

Contraventor é alvo de operação policial