Cão sozinho em meio à fezes e sujeira - Divulgação

Cão sozinho em meio à fezes e sujeiraDivulgação

Publicado 07/03/2024 18:24 | Atualizado 07/03/2024 18:48

Rio - Mais de 10 cachorros estão abandonados entre fezes e corpos de filhotes já em decomposição em uma casa da Rua Iriguati, no Complexo do Alemão, em Olaria, Zona Norte. O morador Marcos Henrique, que é vizinho de muro e fala em 15 animais na residência, disse que eles ficaram sozinhos após a morte do tutor, há cerca de um mês.



Marcos reforçou que, desde então, os moradores passaram a procurar a Prefeitura, mas só tiveram um resposta nesta semana, quando um servidor da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) esteve no local.

"Do jeito que a casa está com muita sujeira dos animais pode trazer problemas de saúde para a gente. Se a Prefeitura resgatar, já combinamos com a vizinhança de fazer um mutirão para limpar o terreno e evitar que atraia ratos”, disse Marcos Henrique.



O vereador Dr. Marcos Paulo (Psol), presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara do Rio, foi ao local nesta quinta (7) e constatou que trata-se de um caso de saúde pública.

Casa fica situada na rua Iriguati, no Complexo do Alemão Divulgação



"Assim que tomei conhecimento dos 15 cães abandonados, solicitei de imediato o resgate dos animais pela Prefeitura. Esse caso é uma emergência e deve ser tratado como prioridade", afirmou o vereador.



Ao DIA, a SMPDA informou que recebeu a denúncia somente na segunda-feira (4). Ainda segundo a pasta, que relatou a presença de oito cachorros, sete a menos do que o alertado por moradores, uma equipe esteve no local no fim da tarde de terça-feira para avaliar a situação antes de realizar o resgate:



"Qualquer resgate tem que ser avaliado com responsabilidade pela equipe, pois precisamos retirar os cães em segurança, com o mínimo de estresse, para esses animais que já estão em uma situação difícil", disse o secretário Flávio Ganem.



A equipe verificou que há líderes de matilha guardando o local. "Para que eles (cães) sejam retirados em segurança, será montado um planejamento, com adestrador, resgatista e médico veterinário. Nossa equipe conversou com moradores locais, e foi verificado que os mesmos estão alimentando e colocando água todos os dias. Em breve, estaremos retirando esses animais em segurança", concluiu.



Como os cães ameaçam a qualquer um que tente entrar no local, a vizinhança tem alimentado e hidratado a matilha com ajuda de baldes por cima do muro. O mau cheiro no ambiente, além da caixa d' água e vários recipientes no quintal com água parada, vem atraindo ratos e mosquitos Aedes aegypti. Agentes da Vigilância em Saúde foram até o local, mas também não conseguiram entrar. "Assim que tomei conhecimento dos 15 cães abandonados, solicitei de imediato o resgate dos animais pela Prefeitura. Esse caso é uma emergência e deve ser tratado como prioridade", afirmou o vereador.Ao, a SMPDA informou que recebeu a denúncia somente na segunda-feira (4). Ainda segundo a pasta, que relatou a presença de oito cachorros, sete a menos do que o alertado por moradores, uma equipe esteve no local no fim da tarde de terça-feira para avaliar a situação antes de realizar o resgate:"Qualquer resgate tem que ser avaliado com responsabilidade pela equipe, pois precisamos retirar os cães em segurança, com o mínimo de estresse, para esses animais que já estão em uma situação difícil", disse o secretário Flávio Ganem.A equipe verificou que há líderes de matilha guardando o local. "Para que eles (cães) sejam retirados em segurança, será montado um planejamento, com adestrador, resgatista e médico veterinário. Nossa equipe conversou com moradores locais, e foi verificado que os mesmos estão alimentando e colocando água todos os dias. Em breve, estaremos retirando esses animais em segurança", concluiu.Como os cães ameaçam a qualquer um que tente entrar no local, a vizinhança tem alimentado e hidratado a matilha com ajuda de baldes por cima do muro. O mau cheiro no ambiente, além da caixa d' água e vários recipientes no quintal com água parada, vem atraindo ratos e mosquitos Aedes aegypti. Agentes da Vigilância em Saúde foram até o local, mas também não conseguiram entrar.