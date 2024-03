Policiais civis fazem perícia em local onde passageiro foi morto por assaltantes - Pedro Ivo/Agência O Dia

Policiais civis fazem perícia em local onde passageiro foi morto por assaltantesPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 07/03/2024 09:05 | Atualizado 07/03/2024 10:41

Rio - Um homem, identificado como Cláudio Pedro da Silva, de 45 anos, foi baleado e morto ao tentar escapar de um assalto a ônibus na Avenida Brasil, altura da passarela 8, em Bonsucesso, Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (7). Segundo relato do motorista do coletivo, dois criminosos entraram no ônibus e anunciaram o crime, mas passageiro reagiu.

"Esse rapaz entrou em luta corporal com ele e conseguiu tirar o carregador da arma. Ele jogou no meio do carro. Só que ficou um projétil na agulha, foi esse único que matou ele", contou Valmiro Vieira Cesar, que trabalha como motorista há 16 anos.

Na briga, o passageiro teria conseguido levar os assaltantes para fora do ônibus, onde o disparo aconteceu. A vítima foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. ""Ele estava indo trabalhar, porque a mochila dele estava cheia, com garrafa d'água e tudo. Fazer o que. (...) Como foi ele, poderia ser eu e qualquer outra pessoa", lamentou o motorista.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de PMs do 22º BPM (Maré) foi acionada para a ocorrência, mas ao chegar no local já encontrou a vítima sem vida na calçada. Os criminosos também já haviam fugido. Os policiais apreenderam o carregador abandonado pela dupla.



A área foi isolada e, desde o início da manhã, passa por perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).