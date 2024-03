Investigações do caso ficaram a cargo da Delegacia de Atendimento à mulher (Deam) do Centro - Google Street View

Investigações do caso ficaram a cargo da Delegacia de Atendimento à mulher (Deam) do CentroGoogle Street View

Publicado 15/03/2024 20:20 | Atualizado 15/03/2024 20:27

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta sexta-feira (15), Wallace Ribeiro Gonçalves, que manteve a ex-mulher Carla Meireles amarrada por 48 horas e a agrediu com pedaços de madeira e com um martelo em uma casa no Morro do São Carlos, no Estácio, região central do Rio. Ele responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e cárcere privado.

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 4 de março Wallace invadiu a casa de Carla e deu início a episódios de violência brutal que duraram 48 horas. A denúncia descreve que Wallace desferiu diversos golpes na vítima com um pedaço de madeira e depois com um martelo contra a cabeça, rosto, corpo e mãos da vítima, que estava amordaçada e amarrada em uma cadeira.

Carla só conseguiu fugir do local porque, em um momento de que o acusado não estava, uma prima chegou na casa, a desamarrou e a levou ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde ficou internada por quatro dias.

Ao formular o pedido de prisão preventiva, o qual já foi decretado, a promotoria ressaltou que o caso "trata-se de crime hediondo, crime de ódio, que denota o ápice da misoginia contra uma mulher, cujas estatísticas vêm aumentando significativamente de forma alarmante no mundo inteiro e notadamente no estado do Rio de Janeiro, como evidenciado no Dossiê Mulher 2023, a demandar efetiva repressão".



O MPRJ destacou que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condições do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, além de desprezo contra a mulher, uma vez que os dois mantiveram, antes do crime, relacionamento amoroso recentemente encerrado.



Segundo o órgão, Wallace já foi preso e responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado e cárcere privado.