Atropelamento aconteceu na altura da estação do BRT de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Atropelamento aconteceu na altura da estação do BRT de Vigário Geral, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 15/03/2024 18:13 | Atualizado 15/03/2024 20:28

Rio - Dois agentes do programa BRT Seguro foram atropelados, nesta sexta-feira (15), por uma viatura oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que transitava irregularmente, juntamente com mais três carros da Casa, pelo corredor Transbrasil, na altura da estação de Vigário Geral, na Zona Norte.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), os agentes estavam em patrulhamento no corredor quando se depararam com quatro veículos transitando de forma irregular na via exclusiva do BRT.

O primeiro carro do comboio atingiu uma motocicleta com dois agentes, o que fez com que eles caíssem. A dupla foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, com ferimentos leves. Os veículos teriam seguido sem prestar socorro.

Após o atropelamento, outro motociclista do BRT Seguro, que vinha logo atrás da moto atingida pelo carro, conseguiu alcançar o comboio. O agente verificou que carros se tratavam de viaturas oficiais da Alerj. Um dos veículos é de um membro da mesa diretora da Casa e outro de um presidente de uma das comissões.

Os deputados estaduais Valdecy da Saúde (PL), Dr. Deodalto (PL) e Val Ceasa (Patriota) foram flagrados no local do acidente. Em nota, a assessoria do deputado Valdecy da Saúde destacou que o parlamentar não estava no carro que atropelou os agentes e que o veículo era usado por seus seguranças, mas que ele acompanhou toda a situação com seriedade e atenção.

"O motorista do veículo esclareceu os fatos às autoridades policiais indicando que não percebeu a leve colisão com a motocicleta, principalmente pelo fato do automóvel ser blindado. O deputado Valdecy da Saúde não estava no veículo envolvido no episódio, sendo este, usado pela equipe de segurança dele. Tudo já foi resolvido sem nenhuma gravidade entre as partes envolvidas", disse o pronunciamento.



A reportagem não conseguiu contato com os deputados Dr. Deodalto e Val Ceasa. O espaço está aberto para manifestação.

O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento.



Questionada sobre o assunto, a Alerj não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.