Leonardo Everson de Oliveira foi preso em Contagem, no estado de Minas GeraisReprodução

Publicado 15/03/2024 19:37 | Atualizado 15/03/2024 19:45

Rio - A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta sexta-feira (15), Leonardo Everson de Oliveira, acusado pelo assassinato do padrasto Dercy de Sousa, de 79 anos, cometido em Inhoaíba, na Zona Oeste, no fim de janeiro. Ele estava escondido na cidade de Contagem, em Minas Gerais.

De acordo com as investigações, Leonardo desviava dinheiro da conta de Dercy, que desconfiou do enteado e disse que iria na agência bancária para saber o destino da quantia.

No dia 29 de janeiro, enquanto se preparava para ir ao banco, Dercy foi executado com vários tiros em casa na frente da mulher, que é portadora do Mal de Alzheimer em fase avançada e não conseguiu reconhecer o responsável pelo assassinato. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram nas investigações que o suspeito havia entrado na residência sem qualquer obstáculo.

Após o crime, Leonardo fugiu para Contagem, onde foi encontrado e preso por agentes da DHC. De acordo com a Polícia Civil, o crime chocou moradores do bairro de Inhoaíba porque Dercy era um senhor de idade e promovia diversas ações de solidariedade aos necessitados da região.

Leonardo foi encaminhado ao sistema penitenciário do Rio e está à disposição da Justiça.