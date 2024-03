Mais de 20 mil pessoas ocupam a faixa de areia da orla - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 17:57

Rio - Mais de 250 alvarás para a regularização da prática de atividades físicas em espaços públicos da cidade foram entregues nesta sexta-feira (15) pela prefeitura do Rio. Ao todo, mais de 400 alvarás já foram distribuídos. Um plano também está em andamento para atender à crescente demanda nas regiões Norte e Oeste



"A praia é dos praticantes de esportes, dos ambulantes e dos banhistas. A gente consegue hoje ter uma convivência harmônica entre todos e fazer esse projeto, cada vez mais, com mais qualidade. Com esse alvará, vocês podem ficar mais seguros e tranquilos para continuarem dando suas aulas", disse o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.



Segundo informações da Prefeitura do Rio, mais de 20 mil pessoas ocupam a faixa de areia da orla, além de outros espaços ao ar livre. Com isso, cerca de dois mil empregos são gerados, entre professores, treinadores, instrutores, assistentes e administradores.



"É um desafio muito grande organizar todas as atividades na praia e esse primeiro passo foi importante. A praia movimenta mais de R$ 4 bilhões todos os anos, uma participação significativa na economia do nosso município, gerando cerca de 20 mil empregos diretos", afirmou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.



Profissionais dos seguintes bairros foram contemplados com alvarás nesta sexta-feira: Flamengo, Botafogo, Urca, Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, São Conrado, Lagoa, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Maracanã e Ilha do Governador.



Mais segurança para o trabalho



A Bicampeã olímpica e ex-jogadora de vôlei Paula Pequeno foi uma das pessoas beneficiadas com o alvará. Com o marido Alexandre Folhas, ela é dona de três escolinhas na orla: duas na Barra da Tijuca e uma no Recreio, onde tem cerca de 150 alunos nas modalidades beach tennis, futevôlei e vôlei de praia.



"É muito importante estar dentro das regras, poder trabalhar com tranquilidade e saber que a fiscalização realmente funciona, que a praia é um espaço para todos. Eu sou suspeita para falar porque o esporte tem valores importantes, é saúde e diversão ao mesmo tempo. Para a gente, é muito satisfatório ter essa oportunidade de obter o alvará", ressaltou Paula.



O professor Alessandro Leal Ferreira, que dá treinamento funcional para cerca de 30 alunos no Posto 10 da praia do Recreio, também recebeu alvará da Secretaria Municipal de Esportes. "Com o alvará, eu consigo trabalhar de maneira autônoma e segura, buscando os caminhos corretos para exercer minha atividade", disse.