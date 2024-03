Acidente envolvendo ônibus no Centro do Rio deixou frente do veículo quebrada - Reprodução

Publicado 15/03/2024 16:10 | Atualizado 15/03/2024 16:25

Rio - Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um ônibus, na tarde de quinta-feira (14), próximo ao Terminal Menezes Cortes, no Centro do Rio. Segundo relatos de testemunhas, Nathalia Ornelas, de 28 anos, foi atingida pelo veículo após o motorista passar mal no volante.

O caso aconteceu na Rua Primeiro de Março por volta das 15h. A vítima estava na calçada quando o ônibus a acertou. O veículo chegou a derrubar um poste no local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a frente do ônibus quebrada e um rastro de sangue próximo à mulher.

Bombeiros foram chamados para o local e prestaram socorro à Nathália que, segundo a corporação, teve ferimentos moderados. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e tinha quadro de saúde estável até ser transferida para uma unidade particular, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Os militares também socorreram o motorista Fábio Ribeiro, de 54 anos. De acordo com relatos, ele teria sofrido um infarto e perdido o controle do ônibus. Ele também foi levado para o Souza Aguiar e recebeu alta.