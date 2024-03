Carlos Henrique Rodrigues Pinto foi executado em Miguel Couto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 15/03/2024 14:54 | Atualizado 15/03/2024 15:43

Rio - O comerciante Carlos Henrique Rodrigues Pinto, de 50 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, no bairro Xangrilá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Testemunhas afirmam que a vítima foi atingida por cerca de 30 disparos, mas a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para confirmar o número exato.

Relatos apontam que Carlos fechava sua padaria no momento do crime. Em nota, a Polícia Militar informou que gentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados e encontraram a vítima já morta.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local e investiga o caso. "Os agentes estão em diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", comunicou a Polícia Civil.

Carlos, que tinha o comércio na região há 20 anos, deixa a mulher e três filhos. O sepultamento acontece às 16h45 desta sexta-feira (15), no Cemitério de Nova Iguaçu.